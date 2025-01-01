Chandauli News: डांडिया उत्सव में फिल्मी गीतों पर झूमीं महिलाएं

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भजन, मनोरंजक खेल और स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच महिलाओं ने खूब मस्ती की। डांडिया के दौरान महिलाओं की टोलियों ने नृत्य कर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। गीत-संगीत और हंसी-मजाक के साथ आयोजित खेलों ने उत्सव को और यादगार बना दिया।नीलम सिन्हा और आकांक्षा जेटली के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। नीलम सिन्हा ने कहा कि किटी पार्टी और डांडिया उत्सव का उद्देश्य गृहस्थी की जिम्मेदारियों में व्यस्त महिलाओं को मनोरंजन और आपसी मेलजोल के लिए समय देना है। ऐसे आयोजन महिलाओं को नई ऊर्जा पाने और अपनी प्रतिभा व्यक्त करने का अवसर देते हैं। कार्यक्रम में रुक्मिणी, अमिता नंदा, उषा दयाल, रीना, जूली निरुपाणी, रोमानी, रूपम, मीनाक्षी, अनीता सना, अनीता ओझा, बिंदु आदि मौजूद रहीं।