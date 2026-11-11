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Chandauli News: छठ की खरीदारी करने निकली महिला की हादसे में मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
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Woman out shopping for Chhath festival dies in an accident
मोहनिया। क्षेत्र के भरखर गांव के पास सोमवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में उसकी ढाई वर्षीय बेटी और भांजा बाल-बाल बच गए। मृतका की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के घरी गांव निवासी मनोज चौधरी की पत्नी अंजू कुमारी के रूप में हुई है।
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जानकारी के अनुसार, अंजू छठ पूजा के लिए अपनी बड़ी बहन के घर बहदुरा गांव आई थी। उसके पति मनोज चौधरी अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। सोमवार को पति के मोहनिया लौटने के बाद दोनों ने छठ पूजा की खरीदारी करने की योजना बनाई। इसी सिलसिले में अंजू अपनी ढाई वर्षीय बेटी किरण कुमारी और भांजे के साथ बाइक से मोहनिया जा रही थी। भरखर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अंजू गंभीर रूप से घायल हो गई।
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स्थानीय लोगों की मदद से उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन एंबुलेंस से उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को वापस अस्पताल लाया गया। हादसे में बेटी किरण और भांजा सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। छठ की तैयारियों के बीच परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि हादसे में महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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