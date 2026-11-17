संवाद न्यूज एजेंसीचकिया। कभी चकिया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में भाजपा संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पहचान बनाने वाले रामनगर निवासी लक्ष्मण आचार्य आज असम के राज्यपाल के पद पर आसीन हैं। सोमवार को चकिया के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामनगर स्थित आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की और प्रसन्नता व्यक्त की।इस दौरान भाजपा चकिया नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह, पूर्व सभासद शिवरतन गुप्ता, प्रमोद कुशवाहा, राममूरत कुशवाहा, रामदुलारे गोंड, तिलौरी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान संजय मौर्य और जिला पंचायत सदस्य दीपक पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना। साथ ही पुराने संगठनात्मक दिनों और आपसी संबंधों को याद करते हुए भावनाएं व्यक्त कीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चकिया क्षेत्र से जुड़े रहे लक्ष्मण आचार्य का राज्यपाल जैसे सांविधानिक पद तक पहुंचना क्षेत्र के लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है।