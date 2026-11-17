पीडीडीयू नगर। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार को चंदौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए जिलाधिकारी की पहचान आमजन से सीधे संवाद करने, गांवों में पहुंचकर जनसमस्याएं सुनने और मौके पर ही उनके समाधान का प्रयास करने वाले अधिकारी के रूप में रही है।शैलेश कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 2016 बैच के आईएएस हैं। मूल रूप से हरदोई जिले के रहने वाले शैलेश कुमार ने उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आईएएस बनने से पहले उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। इसके बाद 2014 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी के रूप में भी काम किया। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए।