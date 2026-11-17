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पड़ाव। असम राइफल्स की ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार पैतृक गांव लौटे रोहित साहनी का सोमवार शाम भव्य स्वागत किया गया। सूजाबाद के वार्ड-48 निवासी बुधारक साहनी के 23 वर्षीय बेटे रोहित के गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप और फूल-मालाओं से स्वागत किया। युवाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए गौरव यात्रा निकाली। रोहित तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं। पिता बुधारक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बीच बेटे को सेना में भेजने का सपना संजोया था। रोहित ने 15 जनवरी 2026 को असम राइफल्स में सेवाएं शुरू की थीं। ढोल-बाजे के साथ पड़ाव चौराहे से सूजाबाद गांव तक जुलूस निकाला गया।