Chandauli News: बलुआ पुल से युवक ने लगाई छलांग, 24 घंटे बाद सरसौल गांव के पास मिला शव

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सुशील पुत्र राम अवतार चौबे परिवार के इकलौते बेटे थे। उनके पिता राम अवतार करीब 30 साल पहले नौकरी के सिलसिले में कोलकाता गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। पति के लापता होने के बाद गिरिजा देवी ने मुश्किलों के बीच बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया। सुशील ही उनके बुढ़ापे का सहारा थे। बेटे की शादी के बाद परिवार में दो बच्चों के आने से खुशियां लौटी थीं, लेकिन अब उनकी मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।सोमवार को सुशील के गंगा में छलांग लगाने की सूचना पर बलुआ और चौबेपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चला। मंगलवार सुबह फिर तलाश शुरू की गई। दोपहर करीब 12 बजे सरसौल गांव के पास उनका शव बरामद हुआ।शव मिलने की सूचना गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी रिंकी चौबे का रो-रोकर बुरा हाल है। सुशील अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी दो बहनें भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। घटना के बाद पट्टी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। सोमवार को बलुआ घाट पर ग्रामीण और परिजन उनकी सलामती की उम्मीद में जुटे रहे, लेकिन मंगलवार को शव मिलने की खबर से सभी स्तब्ध रह गए।चौबेपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुशील के गंगा में छलांग लगाने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।