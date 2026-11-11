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Chandauli News: पेट्रोल पंप मालिक के घर चोरी का खुलासा, पांच गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 01:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:47 AM IST
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Theft at petrol pump owner's house solved; five arrested
मोहनिया। कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी पंचायत में एनएच-19 किनारे पेट्रोल पंप मालिक के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की लाइसेंसी 32 बोर की पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुई हैं। हालांकि, पिस्तौल की गोलियां अब तक बरामद नहीं हो सकी हैं।
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मोहनिया के एसडीपीओ गोपाल कृष्णा ने बताया कि सकरी गांव निवासी पेट्रोल पंप मालिक विनय कुमार सिंह के घर में चार नवंबर की रात चोरी हुई थी। चोर मुख्य दरवाजे से लेकर अंदर के कमरों तक के ताले तोड़कर घुसे थे। करीब डेढ़ घंटे तक घर में रहकर अलमारी और बेड बॉक्स खंगाले थे। इस दौरान लाइसेंसी पिस्तौल, मैगजीन, गोलियां, चेकबुक और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर भाग गए थे।
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घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई थी। फुटेज में रात करीब 2:05 बजे तीन नकाबपोश चोर घर में घुसते और कमरों की तलाशी लेते दिखाई दिए थे। विनय कुमार सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। कुदरा थाना पुलिस और कैमूर जिले की तकनीकी टीम ने साक्ष्य जुटाए। इसी क्रम में सोमवार देर रात संयुक्त अभियान चलाकर छह में से पांच आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिसौड़ा गांव निवासी शिवम कुमार, आशीष यादव, मुखलाल कुमार, अंकित कुमार यादव और आलोक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
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