Chandauli News: प्रदेशस्तरीय खो-खो में वाराणसी मंडल का दबदबा

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अंडर-14 वर्ग में चंदौली के आयुष कुमार, सूरज और सत्यम ने शानदार खेल दिखाया। वहीं, अंडर-17 वर्ग में अब्दुल सलाम और राजन निषाद ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसी तरह अंडर-19 बालक वर्ग में चंदौली के विकास पाल और रोहन प्रजापति ने अपने खेल कौशल से प्रभावित किया।कोच एवं जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन, खेल कौशल और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग में खिताबी जीत खिलाड़ियों की मेहनत और नियमित अभ्यास का परिणाम है। वहीं, अंडर-19 वर्ग में उपविजेता रहना भी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है।अरुण कुमार ने बताया कि इससे पहले जिलास्तरीय और मंडलस्तरीय प्रतियोगिताएं चंदौली के टांडाकला स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में आयोजित की गई थीं। इस मौके पर खेल शिक्षक मोतीलाल, अनिल कुमार और सुभाष कुमार सिंह मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।