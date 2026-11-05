फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Varanasi division dominates state-level Kho-Kho

Chandauli News: प्रदेशस्तरीय खो-खो में वाराणसी मंडल का दबदबा

Thu, 05 Nov 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Varanasi division dominates state-level Kho-Kho
अयोध्या में आयोजित प्रदेशस्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में विजेता वाराणसी मंडल की अंडर-़17 की टीम। स
पीडीडीयू नगर। अयोध्या में आयोजित 70वीं प्रदेशस्तरीय विद्यालयीय खो-खो प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम किया। बालक वर्ग के अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग में मंडल की टीमों ने विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि अंडर-19 वर्ग में टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में चंदौली के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
विज्ञापन

अंडर-14 वर्ग में चंदौली के आयुष कुमार, सूरज और सत्यम ने शानदार खेल दिखाया। वहीं, अंडर-17 वर्ग में अब्दुल सलाम और राजन निषाद ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसी तरह अंडर-19 बालक वर्ग में चंदौली के विकास पाल और रोहन प्रजापति ने अपने खेल कौशल से प्रभावित किया।
विज्ञापन

कोच एवं जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन, खेल कौशल और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग में खिताबी जीत खिलाड़ियों की मेहनत और नियमित अभ्यास का परिणाम है। वहीं, अंडर-19 वर्ग में उपविजेता रहना भी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अरुण कुमार ने बताया कि इससे पहले जिलास्तरीय और मंडलस्तरीय प्रतियोगिताएं चंदौली के टांडाकला स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में आयोजित की गई थीं। इस मौके पर खेल शिक्षक मोतीलाल, अनिल कुमार और सुभाष कुमार सिंह मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed