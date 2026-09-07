Chandauli News: बेकाबू कार घर में घुसी, बरामदे में सो रहा दंपती घायल

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सराय रसूलपुर निवासी ओहाबुद्दीन परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। आधी रात धानापुर की ओर से आ रही कार तेज रफ्तार बेकाबू होकर उनके घर में जा घुसी। कार की टक्कर से बरामदे की पटिया और ईंटें दंपती के ऊपर गिर गईं। मलबे में दबने से ओहाबुद्दीन बेहोश हो गए। हादसे की जानकारी पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कार में सवार चालक समेत दो लोगों को पकड़ लिया जबकि दो लोग भाग गए।इसी बीच कार सवार लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस कार सवार लोगों को मोहरगंज पुलिस चौकी ले गई। वहीं, परिजन घायल दंपती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। ओहाबुद्दीन के छोटे बेटे मुस्ताक ने बताया कि पिता के सिर, हाथ और कमर में चोट आई है, जबकि मां के पैर और कमर में चोट लगी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।बलुआ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार चालक राजन कुमार, करी गांव, थाना धानापुर का रहने वाला है। चालक ने बताया कि बारिश के दौरान कार बेकाबू हो गई थी। मामले की जांच की जा रही है।