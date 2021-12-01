Chandauli News: चाचा-चाची को चाकू मारकर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार

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धपरी गांव निवासी रमेश बिंद का 30 वर्षीय पुत्र दीपक बिंद बुधवार की सुबह अपनी बेटी के दुकान से सामान लेने जाने को लेकर नाराज था। बताया जाता है कि दीपक के घर के पास जुआ खेलने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी बात को लेकर उसकी अपने 45 वर्षीय चाचा सुनील बिंद से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच गाली-गलौज होने लगी। इसी दौरान दीपक ने चाकू से अपने चाचा सुनील बिंद और चाची चानी बिंद (42) पर हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए।घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर परिजन घायलों को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। अलीनगर थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि आपसी विवाद के दौरान भतीजे ने चाचा और चाची पर चाकू से हमला किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।