फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Thieves stole jewellery and cash from a locked house

Chandauli News: बंद मकान से आभूषण और नकदी उठा ले गए चोर

Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Thieves stole jewellery and cash from a locked house
औराई कोतवाली के तियूरी गांव में मंगलवार की रात चोर बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण उठा ले गए। गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ़ मंटू परिवार समेत मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका मकान गांव में है।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक औराई विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गांव निवासी धमेन्द्र सिंह के बंद घर में चोरी हुई है। जिसके घर में चोरी हुई है, वह परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन उनके पिता राजन सिंह गांव में ही दूसरे मकान में कुछ दूरी पर रहते हैं। राजन ने बताया कि चोर लमारी के लाकर से चांदी की पायल, बिछिया, सोने की कील, नथुनी सहित चार हजार नकद उठा ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिली है। जिसके आधार पर जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed