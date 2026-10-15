Chandauli News: बंद मकान से आभूषण और नकदी उठा ले गए चोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:02 AM IST
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औराई कोतवाली के तियूरी गांव में मंगलवार की रात चोर बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण उठा ले गए। गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ़ मंटू परिवार समेत मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका मकान गांव में है।
प्रभारी निरीक्षक औराई विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गांव निवासी धमेन्द्र सिंह के बंद घर में चोरी हुई है। जिसके घर में चोरी हुई है, वह परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन उनके पिता राजन सिंह गांव में ही दूसरे मकान में कुछ दूरी पर रहते हैं। राजन ने बताया कि चोर लमारी के लाकर से चांदी की पायल, बिछिया, सोने की कील, नथुनी सहित चार हजार नकद उठा ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिली है। जिसके आधार पर जांच की जा रही है। संवाद
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प्रभारी निरीक्षक औराई विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गांव निवासी धमेन्द्र सिंह के बंद घर में चोरी हुई है। जिसके घर में चोरी हुई है, वह परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन उनके पिता राजन सिंह गांव में ही दूसरे मकान में कुछ दूरी पर रहते हैं। राजन ने बताया कि चोर लमारी के लाकर से चांदी की पायल, बिछिया, सोने की कील, नथुनी सहित चार हजार नकद उठा ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिली है। जिसके आधार पर जांच की जा रही है। संवाद
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