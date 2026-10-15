Chandauli News: मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय के निर्माण में मिलीं खामियां

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निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच की। उन्होंने मौके पर मौजूद सामग्री गुणवत्ता परीक्षण मशीन की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। ईंट, सीमेंट और कंक्रीट सहित अन्य निर्माण सामग्री का इस्तेमाल शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप करने को कहा।डीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने चेतावनी दी कि गुणवत्ता में कमी मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विभागीय अधिकारी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि और अभियंता मौजूद रहे। संवाद