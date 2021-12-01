Chandauli News: बिजली गिरने से दो ट्रांसफॉर्मर जले, 200 घरों की आपूर्ति ठप

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दुलहीपुर में 250 केवी और सूजावाद गांव के 400 केवी के ट्रांसफाॅर्मर से बिजली गिरने से तेज चिंगारियां निकलने लगीं और आपूर्ति बंद हो गई। इससे दुलहीपुर में 75 और सूजावाद में 125 घरों को बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद दोनों ट्रांसफार्मर के जलने की पुष्टि की।उपखंड अधिकारी मनोज कुमार कश्यप ने बताया कि बिजली गिरने के कारण दो ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नए ट्रांसफॉर्मर की मांग भेज दी गई है। जल्द ही आपूर्ति बहाल की जाएगी।फॉल्ट और कटौती से परेशान रहे लोगपीडीडीयू नगर। बारिश के दौरान मंगलवार को जगह-जगह फॉल्ट की समस्या और अघोषित कटौती के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। सतपोखरी, भीसौड़ी, महाबलपुर, मलोखर, चांदनी मार्केट, दुलहीपुर, मोहम्मदपुर, बगही, भुजहुआं, सैदपुरा, बरेली और खजूरगांव में फाल्ट की वजह से कई घंटों तक बिजली की आवाजाही होती रही। वहीं, अघोषित कटौती से भी लोग परेशान रहे। संवाद