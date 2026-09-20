Chandauli News: छह घंटे तक देरी से आईं ट्रेनें, यात्री परेशान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:52 AM IST
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पीडीडीयू नगर। हावड़ा दिल्ली रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी कम नहीं हो रही है। शनिवार को भी ज्यादातर ट्रेनें चार से पांच घंटे की देरी से आईं। नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल छह घंटे की देरी से पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
शनिवार की शाम सात बजे तक अप की ओर जाने वाली पुणे-दानापुर दो घंटे, भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस एक घंटे, दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल फेयर 5 घंटे लेट रही। दूसरी तरफ डाउन की ओर जाने वाली योग नगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस दो घंटे, कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस और आगरा कैंट-कोलकाता वीकली एक्सप्रेस एक घंटे, अमृतसर-हावउ़ा पंजाब मेल 4 घंटे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-हावड़ा मेल तीन घंटे, आनंद विहार- हावउ़ा अमृत भारत एक्सप्रेस 4 घंटे लेट रही। वहीं, जयनगर गरीबरथ एक्सप्रेस एक घंटे, एसएमवीटी बंगलुरू-दानापुर एक्सप्रेस 45 मिनट, आनंद विहार-पुरी नंदन-कानन एक्सप्रेस आधा घंटा लेट रही।
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शनिवार की शाम सात बजे तक अप की ओर जाने वाली पुणे-दानापुर दो घंटे, भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस एक घंटे, दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल फेयर 5 घंटे लेट रही। दूसरी तरफ डाउन की ओर जाने वाली योग नगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस दो घंटे, कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस और आगरा कैंट-कोलकाता वीकली एक्सप्रेस एक घंटे, अमृतसर-हावउ़ा पंजाब मेल 4 घंटे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-हावड़ा मेल तीन घंटे, आनंद विहार- हावउ़ा अमृत भारत एक्सप्रेस 4 घंटे लेट रही। वहीं, जयनगर गरीबरथ एक्सप्रेस एक घंटे, एसएमवीटी बंगलुरू-दानापुर एक्सप्रेस 45 मिनट, आनंद विहार-पुरी नंदन-कानन एक्सप्रेस आधा घंटा लेट रही।
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