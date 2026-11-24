संवाद न्यूज एजेंसीशहाबगंज। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सोमवार को पशु चिकित्सालय परिसर में बकरी पालन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। एसडब्ल्यूएआरजी संस्था की ओर से टीडीएच के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण में महिलाओं को बकरी पालन की आधुनिक तकनीकों और इसे व्यवसाय के रूप में विकसित करने की जानकारी दी गई।पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुजीत कुमार ने कहा कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। कम लागत में बकरी पालन शुरू कर महिलाएं आमदनी बढ़ा सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने उन्नत नस्लों के चयन, बाड़े के निर्माण, संतुलित आहार, रखरखाव और बीमारियों की पहचान के बारे में बताया। साथ ही समय पर टीकाकरण और बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करने से नुकसान की आशंका कम की जा सकती है। इसे आजीविका का बेहतर साधन बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण में परियोजना समन्वयक निधिरिका सिंह, प्रशिक्षण समन्वयक विपुल मिश्रा, कम्युनिटी एनिमेटर सुनीता और खुशबू के साथ प्रियंका, सोनी, मालती, संध्या, वंदना और सुमन सहित क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया।