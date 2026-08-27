Chandauli News: चोरों ने गैता से खिड़की-दरवाजे उखाड़े, एसआईबी इंस्पेक्टर के घर को खंगाला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
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पीडीडीयू नगर। रेलवे की आरपीएफ काॅलोनी में एसआईबी (स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच) के प्रभारी निरीक्षक के बंद क्वार्टर को चोरों ने खंगाल दिया। चोरों ने गैता से खिड़की-दरवाजे उखाड़ दिए। इसके बाद सोने के जेवरात, एलपीजी सिलिंडर और टीवी ले गए। गांव से लौटे प्रभारी निरीक्षक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला।
पीडीडीयू जंक्शन में तैनात एसआईबी इंस्पेक्टर संदीप जायसवाल दो दिन पहले अपने गांव नौगढ़ थाना क्षेत्र के मझगाईं गए थे। इसी बीच उनके आवास में पीछे से घुसे चोरों ने आंगन में पड़े गैता से रसोई की खिड़की उखाड़ दी।
कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास किया लेकिन लोहे का गेट होने के कारण चोर उसे तोड़ने में असफल रहे। इसके बाद चोरों ने एक कमरे का दरवाजा उखाड़ दिया और अंदर दाखिल हुए।
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चोर कमरे में रखी आलमारी को तोड़कर सोने की दो अंगूठियां, एक चेन, टीवी और गैस सिलिंडर ले गए। पड़ोस के क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी ने बुधवार को सुबह दरवाजा खुला देखा तो इसकी सूचना संदीप को दी।
इसके बाद एसआईबी प्रभारी घर पहुंचे तो क्वार्टर का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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पीडीडीयू जंक्शन में तैनात एसआईबी इंस्पेक्टर संदीप जायसवाल दो दिन पहले अपने गांव नौगढ़ थाना क्षेत्र के मझगाईं गए थे। इसी बीच उनके आवास में पीछे से घुसे चोरों ने आंगन में पड़े गैता से रसोई की खिड़की उखाड़ दी।
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कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास किया लेकिन लोहे का गेट होने के कारण चोर उसे तोड़ने में असफल रहे। इसके बाद चोरों ने एक कमरे का दरवाजा उखाड़ दिया और अंदर दाखिल हुए।
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चोर कमरे में रखी आलमारी को तोड़कर सोने की दो अंगूठियां, एक चेन, टीवी और गैस सिलिंडर ले गए। पड़ोस के क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी ने बुधवार को सुबह दरवाजा खुला देखा तो इसकी सूचना संदीप को दी।
इसके बाद एसआईबी प्रभारी घर पहुंचे तो क्वार्टर का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।