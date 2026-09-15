रेल यात्रा की तरह हिंदी भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा कर संस्कृतियों को जोड़ती है : डीआरएम

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डीआरएम ने कहा कि राजभाषा हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। हिंदी दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ भी समन्वय स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग और प्रसार निरंतर जारी रहना चाहिए। राजभाषा होने के नाते कार्यक्षेत्र में हिंदी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व होने के साथ ही रेल यात्रियों और जनता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी है। बैठक में मंडल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यांत्रिक विभाग (कैरिज एंड वैगन) को राजभाषा चल शील्ड प्रदान की गई। मंडल में 18 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण, निबंध लेखन और वाक् प्रतियोगिता समेत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी, एडीआरएम कुलदीप, एडीआरएम द्वितीय सूरज कुमार सहित मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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हिंदी दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने कहा कि रेल यात्रा की तरह हिंदी भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा करती है और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयीन कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का आह्वान किया।