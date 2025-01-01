Chandauli News: लॉकर बॉक्स ले गए चोर, 80 हजार रुपये, मकान के दस्तावेज और जेवर थे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:18 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:18 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मुगलसराय के कूड़ा बाजार चौकी अंतर्गत मुस्लिम महाल के मंसूर सलाम रोड स्थित हनुमानपुर में शनिवार रात चोरों ने साहेब उर्फ भोलू के मकान को निशाना बनाया। मुख्य गेट तोड़कर घर में घुसे चोर आलमारी में रखा लॉकर बॉक्स लेकर फरार हो गए। उसमें 80 हजार रुपये नकद, चांदी के जेवरात, मकान के कागजात और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की।
पीड़ित साहेब ने बताया कि शनिवार रात वह मकान का मुख्य गेट बंद कर मोहल्ले में ही रहने वाले रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में गए थे। रात 11:30 बजे घर लौटे तो मुख्य गेट टूटा मिला। अंदर देखा तो कमरे में रखी आलमारी से लॉकर बॉक्स गायब था। उसमें 80 हजार रुपये नकद, चांदी के जेवरात, मकान के कागजात समेत अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे। इसके बाद उन्होंने कूड़ा बाजार चौकी पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हुडी पहने दो युवक मकान की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि मंसूर सलाम रोड और मुस्लिम महाल में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त नहीं होती। सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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पीड़ित साहेब ने बताया कि शनिवार रात वह मकान का मुख्य गेट बंद कर मोहल्ले में ही रहने वाले रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में गए थे। रात 11:30 बजे घर लौटे तो मुख्य गेट टूटा मिला। अंदर देखा तो कमरे में रखी आलमारी से लॉकर बॉक्स गायब था। उसमें 80 हजार रुपये नकद, चांदी के जेवरात, मकान के कागजात समेत अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे। इसके बाद उन्होंने कूड़ा बाजार चौकी पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हुडी पहने दो युवक मकान की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।
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घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि मंसूर सलाम रोड और मुस्लिम महाल में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त नहीं होती। सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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