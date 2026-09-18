Chandauli News: 25 हजार की इनामी कुश्ती बराबरी पर छूटी

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दंगल प्रतियोगिता की सबसे बड़ी 25 हजार रुपये की इनामी कुश्ती शमशेर पहलवान और सुमंत पहलवान के बीच हुई, जो कड़े मुकाबले के बाद बराबरी पर छूटी।वहीं 15 हजार रुपये की इनामी कुश्ती उदयवीर पहलवान और गुलशन पहलवान के बीच हुई। इसमें उदयवीर ने जीत दर्ज की।इसके अलावा कई कुश्तियाें में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया।इसके पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. प्रदीप मौर्या, समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और प्रधान प्रतिनिधि लोकनाथ सिंह निक्की ने किया। इस मौके पर समिति के रामनाथ खरवार, अमित शर्मा, पंकज सिंह, विवेक सिंह, रोहित सिंह आदि मौजूद थे।