Chandauli News: तूफान का असर खत्म, अब कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड

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मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या और सेहत पर भी पड़ रहा है। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम में सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।उधर, तूफान अर्नब के दौरान हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में करीब 30 प्रतिशत धान की फसल बर्बाद होने का अनुमान है। सबसे अधिक नुकसान महीन धान की खेती करने वाले किसानों को हुआ है। बारिश से फसल प्रभावित होने के बाद अब किसानों को सरकारी सहायता का इंतजार है।राज्य कृषि एवं मौसम विभाग के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अति प्रचंड चक्रवाती तूफान अर्नब के अवशेष कमजोर होकर निष्प्रभावी हो गए हैं। इससे व्यापक बारिश का दौर थम गया है और मौसम साफ होने लगा है। दिन का अधिकतम तापमान बढ़कर सामान्य के करीब पहुंच रहा है, जबकि आगामी दो से तीन दिनों में रात के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। सुबह के समय कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन सकती है, जो दिन चढ़ने के साथ छंट जाएगा।