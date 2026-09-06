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Chandauli News: पुल पर पानी बढ़ा तो ट्रेनों का रूट बदला

Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
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The route of trains was changed when the water level on the bridge increased.
पीडीडीयू नगर। पटना-हावड़ा रूट पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशन के बीच रेलवे पुल संख्या-21 पर जल स्तर बढ़ने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इनमें धनबाद-पटना, पटना-धनबाद और बनारस-राजगीर समेत चार एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।
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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि नए आदेश के तहत शनिवार को 15138 डाउन और 15137 अप बनारस-राजगीर एक्सप्रेस पीडीडीयू-गया-पटना के बजाय पीडीडीयू-बक्सर-आरा-पटना होकर चली। वहीं अप 13329 और डाउन 13330 धनबाद-पटना एक्सप्रेस को बंधुआ, तिलैया, इस्लामपुर, फतुहा के रास्ते चलाया गया। बताया कि पुल पर जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा।
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