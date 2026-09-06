Chandauli News: पुल पर पानी बढ़ा तो ट्रेनों का रूट बदला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
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पीडीडीयू नगर। पटना-हावड़ा रूट पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशन के बीच रेलवे पुल संख्या-21 पर जल स्तर बढ़ने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इनमें धनबाद-पटना, पटना-धनबाद और बनारस-राजगीर समेत चार एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि नए आदेश के तहत शनिवार को 15138 डाउन और 15137 अप बनारस-राजगीर एक्सप्रेस पीडीडीयू-गया-पटना के बजाय पीडीडीयू-बक्सर-आरा-पटना होकर चली। वहीं अप 13329 और डाउन 13330 धनबाद-पटना एक्सप्रेस को बंधुआ, तिलैया, इस्लामपुर, फतुहा के रास्ते चलाया गया। बताया कि पुल पर जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा।
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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि नए आदेश के तहत शनिवार को 15138 डाउन और 15137 अप बनारस-राजगीर एक्सप्रेस पीडीडीयू-गया-पटना के बजाय पीडीडीयू-बक्सर-आरा-पटना होकर चली। वहीं अप 13329 और डाउन 13330 धनबाद-पटना एक्सप्रेस को बंधुआ, तिलैया, इस्लामपुर, फतुहा के रास्ते चलाया गया। बताया कि पुल पर जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा।
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