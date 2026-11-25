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यह मार्ग कैलाशपुरी, रविनगर और पटेल नगर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके अलावा आर्य समाज मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालु भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।

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पीडीडीयू नगर। शहर के आर्य समाज मंदिर से 450 मीटर लंबी सड़क का निर्माण 10 साल बाद होने जा रहा है। लंबे समय से जर्जर सड़क और जलनिकासी नहीं होने की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। इस जर्जर सड़क से हर दिन 500 से ज्यादा वाहन चालकों को राहत मिलेगी। सड़क निर्माण के साथ नाले में ह्यूम पाइप भी डाली जाएगी। इससे जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर होने के साथ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके निर्माण में 70 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है।