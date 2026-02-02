Chandauli News: पूजा पंडालों के रास्तों के गड्ढे भरवा रही पालिका

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ऐसे में पूजा स्थलों तक जाने वाले रास्तों के गड्ढे श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसे देखते हुए नगर पालिका ने पांच प्रमुख पूजा पंडालों तक जाने वाले मार्गों के गड्ढे भरवाने का काम शुरू कराया है। इस पर 90 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं।नगर के पांच प्रमुख पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले मार्गों की स्थिति खराब है। इन रास्तों पर जगह-जगह गड्ढे होने से आवागमन में दिक्कत हो रही थी। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर परेशानी और बढ़ने की आशंका थी। अमर उजाला ने छह अक्टूबर के अंक में ‘गड्ढे और गिट्टियां लेंगी श्रद्धालुओं की परीक्षा’ शीर्षक से इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।इसके बाद पालिका की ओर से जीएसबी और भस्सी का इस्तेमाल कर गड्ढे भरवाए जा रहे हैं। आर्य समाज मंदिर, लाठ नंबर एक, फायर ब्रिगेड, अफीम कोठी रोड और राम मंदिर क्षेत्र के पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत कराई जा रही है। पालिका का प्रयास है कि पूजा शुरू होने से पहले मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत मिले।दुर्गा पूजा के दौरान परिवारों के साथ बड़ी संख्या में लोग पंडालों में दर्शन करने पहुंचते हैं। रास्तों पर गड्ढे होने से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो सकती है। भीड़ के दौरान आवागमन बाधित होने की आशंका भी रहती है। ऐसे में मरम्मत कार्य पूरा होने से श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है।