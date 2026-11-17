व्रती महिलाएं पूजन सामग्री और फल से सजे दउरे लेकर घाटों पर पहुंची। इसके बाद पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर के उदय होने की प्रतीक्षा करने लगीं। सूर्य की पहली किरण दिखाई देते ही व्रती महिलाओं ने जल और गाय के दूध से अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान पुत्रों की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और लोक कल्याण की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर चार दिवसीय निर्जला व्रत का पारण किया। घाटों पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में विभिन्न घाटों और प्रमुख स्थानों पर महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वहीं, सामाजिक संस्थाओं और नगर पंचायत की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील यादव गुड्डू, हरिश्चंद्र अग्रहरि, कौशल कुमार, विद्यासागर गुप्त, राकेश गुप्ता, संतोष गुप्ता, महेश कश्यप, विजय जायसवाल, अजीत सोनी आदि रहे।