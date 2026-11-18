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छठ महापर्व का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी माताएं डूबते सूर्य को भी पूरी श्रद्धा से अर्घ्य देती हैं। इसके पीछे यह विश्वास है कि अस्त होने वाला सूर्य अगले दिन फिर उदय होगा। यह परंपरा सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। आस्था केवल उदय होते सूर्य के सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्त होते सूर्य के प्रति कृतज्ञता का भाव भी इसमें निहित है।उन्होंने कहा कि रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन है। इसमें वर्णित मर्यादा, त्याग, प्रेम, सेवा और समर्पण के आदर्श हर युग में प्रासंगिक हैं। भगवान श्रीराम का जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मनुष्य की महानता पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से तय होती है।मानस मयूरी ने कहा कि रामकथा का श्रवण तभी सार्थक है, जब उसके आदर्शों को आचरण में उतारा जाए। परिवार में प्रेम, समाज में सद्भाव और जीवन में नैतिकता बनाए रखना ही रामकथा की वास्तविक प्रेरणा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष त्यागकर विनम्रता, सेवा और परोपकार के भाव अपनाने का आह्वान किया।