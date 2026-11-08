Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   The city is bathed in light, with crowds of shoppers thronging the markets.

Chandauli News: रोशनी से नहाया शहर, बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़

Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
The city is bathed in light, with crowds of shoppers thronging the markets.
पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद
पीडीडीयू नगर। छोटी दीपावली और दीपावली की पूर्व संध्या पर शनिवार को नगर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से सजाया गया। शाम होते ही मोहल्ले और बाजार रोशनी से जगमगा उठे। लोगों ने घरों के बाहर यमराज के निमित्त दीपक जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन

छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। यमराज के निमित्त दीपदान की भी परंपरा है। इस मौके पर लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण, यमराज और हनुमानजी की पूजा-अर्चना की।
विज्ञापन

उधर, दीपावली की खरीदारी के लिए सुबह से ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, मिट्टी के दीपकों, खिलौनों, मोमबत्तियों, चूड़ा, लाई, खील-बताशे, मिठाइयों और पूजा सामग्री की खरीदारी की। घरों को सजाने के लिए झालरों और अन्य सजावटी सामान की भी खूब बिक्री हुई। सबसे अधिक भीड़ पटाखों की दुकानों पर रही। सुभाष पार्क के पास लगी अस्थायी दुकानों पर देर शाम तक खरीदारों का आना-जाना लगा रहा। सुरक्षा के मद्देनजर यहां अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तैनात रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर के कैलाशपुरी, विकास नगर, रविनगर, महमूदपुर, पटेल नगर, न्यू महाल, शाहकुटी, कालीमहाल, चतुर्भुजपुर, परशुरामपुर और अलीनगर सहित विभिन्न मोहल्लों में घरों को रोशनी से सजाया गया। रेलवे की यूरोपियन, रोजा, सेंट्रल, लोको और डीजल कॉलोनी सहित अन्य आवासीय परिसरों में भी आकर्षक सजावट देखने को मिली। स्वदेशी झालरों को प्राथमिकता देने के बीच बाजारों में चीन निर्मित सजावटी सामान भी बिकता नजर आया।


इनसेट-
------

पूजा पंडालों में स्थापित हुईं मां काली की प्रतिमाएं
पीडीडीयू नगर। दीपावली पर शनिवार को नगर सहित जिले में करीब एक दर्जन स्थानों पर बने पूजा पंडालों में मां काली की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। जयकारों के बीच पूजा समितियों के सदस्यों ने विधि-विधान से प्रतिमाओं की स्थापना की। इसके साथ ही पंडालों में भजन-कीर्तन और देवी गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। नगर के नई सट्टी में आकर्षक पंडाल बनाया गया है। इसके अलावा मानस नगर, गया कॉलोनी, इंडियन इंस्टीट्यूट और सेंट्रल कॉलोनी में भी पूजा की तैयारियां की गई हैं। रविवार की रात मां काली की विशेष पूजा-अर्चना होगी। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

पीडीडीयू नगर में दीये की खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed