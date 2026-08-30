Chandauli News: शौच के लिए निकली किशोरी का शव नाले में मिला

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शनिवार की सुबह कुछ लोग शौच के लिए नदी किनारे गए तो नाले में मंशा का शव उतराता देखा। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने इसकी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल पहुंचे और मौका मुआयना किया। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि मंशा शुक्रवार को भोर में शौच के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। मंशा तीन भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।इनसेटसूनी रह गई भाइयों की कलाईरक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने की उम्मीद लगाए बैठे तीनों भाइयों की कलाइयां सुनी रह गईं। नाले में मंशा का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहन को याद कर भाइयों के आंसू नहीं थम रहे थे। माता-पिता तो रोते-रोते बदहवास हो गए।