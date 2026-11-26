संविधान दिवस: भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने आंबेडकर को नमन किया
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Updated Thu, 26 Nov 2026 07:40 PM IST
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पीडीडीयू नगर। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में शाहकुटी वार्ड नंबर दो में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने संविधान के आदर्शों और बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
भाजपा मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह ने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर दिलाता है। कुंदन सिंह ने अपनी सामाजिक पहचान को बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान की देन बताया। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है।
केंद्र सरकार बाबा साहेब के पंचतीर्थों का विकास कर रही है। कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री अशोक सोनकर ''तिलक'' ने किया। इस अवसर पर विकेश कुमार, रोशन भारतीय, अभिषेक भारती, रंजन जैस, बबलू कुमार, वीरेंद्र भारती मौजूद रहे। मिठाई लाल, प्रमोद पासवान, दीपू कनौजिया, सनी कनौजिया, जयकिशन गौड़ भी उपस्थित थे। सभासद आदर्श जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
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भाजपा मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह ने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर दिलाता है। कुंदन सिंह ने अपनी सामाजिक पहचान को बाबा साहेब के संघर्ष और संविधान की देन बताया। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है।
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केंद्र सरकार बाबा साहेब के पंचतीर्थों का विकास कर रही है। कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री अशोक सोनकर ''तिलक'' ने किया। इस अवसर पर विकेश कुमार, रोशन भारतीय, अभिषेक भारती, रंजन जैस, बबलू कुमार, वीरेंद्र भारती मौजूद रहे। मिठाई लाल, प्रमोद पासवान, दीपू कनौजिया, सनी कनौजिया, जयकिशन गौड़ भी उपस्थित थे। सभासद आदर्श जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
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