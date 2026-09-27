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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Steering wheel handed over to the helper; truck collided with a dumper, resulting in death.

Chandauli News: खलासी को सौंपी ट्रक की स्टेयरिंग, डंपर से टकराया, गई जान

Sun, 27 Sep 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:33 AM IST
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Steering wheel handed over to the helper; truck collided with a dumper, resulting in death.
नियामताबाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के चंदरखा गांव के पास नेशनल हाईवे पर शनिवार को सुबह डंपर और ट्रक की टक्कर में खलासी की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर लेकर चालक भाग गया। दुर्घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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बिहार के रोहतास जिले के कोचस निवासी रंगनाथ का बेटा रमेश यादव (20) ट्रक पर खलासी का काम करता था। शनिवार को ट्रक में माल लादकर वाराणसी की ओर जा रहा था। बताया गया कि रास्ते में चालक को नींद आने लगी तो उसने ट्रक की स्टेयरिंग खलासी रमेश को सौंप दी। ट्रक चंदरखा गांव के पास पहुंचा था कि इसी दौरान रमेश को भी झपकी आ गई। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसा।
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टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर लेकर चालक भाग गया। प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने बताया कि हादसे में ट्रक के खलासी की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है।
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