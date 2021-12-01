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Chandauli News: अपने अधिकारों के प्रति एकजुट होकर उठाएं आवाज

Fri, 21 Aug 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:01 AM IST
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Stand united and raise your voice for your rights.
नगर के एक लॉन में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जनपंचायत वनवासी समाज का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में वनवासी समाज के लोगों के साथ सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि राबर्ट्सगंज क्षेत्र के सांसद सपा छोटेलाल खरवार ने कहा कि वनवासी, पिछड़ा और दलित समाज की एकजुटता सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी ताकत है। समाज के सभी वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि पीडीए की विचारधारा बराबरी, सम्मान, सामाजिक न्याय और सत्ता में भागीदारी की लड़ाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने और समाजवादी पार्टी की नीतियों व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व विधायक पूनम सोनकर, जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, सुधाकर कुशवाहा, दशरथ सोनकर, महेंद्र राव, त्रिलोकी पासवान, रामप्रताप यादव, प्रदीप बनवासी, चेतनारायण बनवासी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुन्नु बनवासी ने की और संचालन मुश्ताक अहमद ने किया।
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