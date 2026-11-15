Chandauli News: बाल दिवस पर स्कूलों में सजे स्टॉल, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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एएसजे इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉ. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बाल दिवस समारोह आयोजित हुआ। छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के आकर्षक स्टॉल और दुकानें लगाईं। बच्चों ने उत्साह के साथ आयोजन में भाग लिया। इस दौरान राधाकांत त्रिपाठी, बेबी दुबे, श्रीश श्रीवास्तव, राकेश यादव, पंकज कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, पूनम उपाध्याय, रूपा द्विवेदी और सोनी प्रजापति मौजूद रहीं।इनसेट-आधुनिक भारत के निर्माता थे पंडित नेहरूमिर्जापुर। बाल दिवस पर शनिवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलकर देश को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे।शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक, गणेश दत्त पांडेय, शशि भूषण दुबे, राजधर दुबे, राकेश दत्त त्रिपाठी, सुधाकर और स्वरूप चंद्र कसेरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भी नेहरू को याद कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मिन्हाज अहमद छोटे खान, रमेश चंद्र प्रजापति पप्पू, अंकुर श्रीवास्तव आजाद, अनुसूचित जाति के शहर अध्यक्ष डॉ. दिनेश चौधरी और राजेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।