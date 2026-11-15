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Chandauli News: परचून की दुकान से 50 हजार नकद और सामान चोरी

Sun, 15 Nov 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:23 AM IST
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Rs 50,000 in cash and goods stolen from a grocery shop
अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी- मिर्जापुर मार्ग पर बैकुंठपुर नरायनपुर बस स्टैंड के पास परचून की
नरायनपुर। अदलहाट के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर बैकुंठपुर नरायनपुर बस स्टैंड के पास शुक्रवार रात चोर परचून की दुकान का ताला काटकर कैश बॉक्स में रखे 50 हजार रुपये नकद और दुकान का सामान ले गए। बगल में शिवा जायसवाल की अमूल दूध की दुकान का ताला काटने का प्रयास किया पर काट नहीं सके। दुकान संचालक वरुण कुमार जायसवाल ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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दुकानदार वरुण कुमार जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार रात 10 बजे दुकान बंदकर पास स्थित घर चले गए थे। शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे दुकान का कटा ताला व दरवाजा खुला देखकर अवाक रह गए। दुकान के अंदर जाकर कैश बॉक्स देखा तो उसमें रखे नकदी चोर चुरा ले गए। चोरों ने बगल में शिवा जायसवाल की अमूल दूध की दुकान का ताला काटने का प्रयास किया पर काट नहीं सके। वरुण ने सूचना पुलिस को दी।
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मौके पर पहुंचे अदलहाट के थानाध्यक्ष बैजनाथ सिंह के पूछने पर पर दुकान संचालक वरुण कुमार जायसवाल ने बताया कि शनिवार को व्यापारियों को बकाया जमा करना था, कैश बॉक्स में नकदी रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ चुनार गायत्री यादव ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। सीओ गायत्री यादव ने बताया कि जांच पड़ताल की गई। थानाध्यक्ष को दो दिन में खुलासा करने का निर्देश दिया है।
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