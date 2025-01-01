Chandauli News: चरी काटने गई महिला को सांप ने डसा, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
कोतवाली क्षेत्र के चकसिखारी कांवल गांव में मंगलवार की सुबह 10 बजे चरी काटने गई महिला संजू देवी (45) को सांप ने डस लिया। परिवार वाले उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति कमलेश पाल के मुताबिक सुबह 10 बजे उनकी पत्नी संजू देवी खेत में चरी काटने के लिए गई थी। उसी दौरान सांप ने डस लिया। संजू को एक बेटा आशुतोष और बेटी रितिका है। प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन