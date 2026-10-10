Chandauli News: चारों भाइयों का मिलन देख छलक पड़ीं आंखें

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लीला का आरंभ लंका विजय के बाद हनुमान जी के माता सीता और श्रीराम के अयोध्या पहुंचने की सूचना देने से हुआ। इसके बाद विभीषण के आगमन पर उनका आदर-सत्कार किया गया। कुछ देर बाद श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही भरत और शत्रुघ्न प्रतीक्षा करने लगे।श्रीराम और लक्ष्मण ने अपने भाइयों को देखते ही बाहें फैलाकर उन्हें गले लगा लिया। चारों भाइयों के इस भावुक मिलन को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने श्रीराम का राज्याभिषेक कर उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। इस दौरान पूरा परिसर हर-हर महादेव और जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर पिंटू प्रीतम, अनिल यादव, रणजीत सिंह यादव, उषा, शीला, तारा, तारकेश्वरनाथ ठाकुर, झम्मन गोंड और रामानंद यादव आदि मौजूद रहे। संवाद