Chandauli News: मानसरोवर घाट पर जगह के लिए मारामारी, 500 से ज्यादा टोकन बांटे गए

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मानसरोवर तालाब नगर के प्रमुख छठ घाटों में शामिल है। यहां हर साल आसपास के मोहल्लों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। भीड़ अधिक होने के कारण घाट पर जगह को लेकर परेशानी होती है। इसे देखते हुए समिति ने टोकन व्यवस्था शुरू की है, ताकि श्रद्धालुओं को पहले से पूजा स्थल आवंटित किया जा सके।समिति के अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता ने बताया कि घाट आवंटन के लिए 1300 टोकन तैयार कराए गए हैं। मंगलवार तक 500 से अधिक टोकन वितरित किए जा चुके हैं। शेष टोकन भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस व्यवस्था से घाट पर अव्यवस्था और जगह को लेकर होने वाली परेशानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।अमृत सरोवर पर गंदगी का अंबार, सफाई की मांगइलिया। स्थानीय कस्बे के रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर के किनारे झाड़-झंखाड़ और गंदगी फैली है। छठ महापर्व नजदीक होने के बावजूद सफाई नहीं कराई गई है। इससे व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। यहां हर साल क्षेत्र के गांवों के साथ बिहार से भी महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचती हैं। स्थानीय निवासी राजेंद्र, राधेश्याम, श्याम बिहारी, कैलाश मोदनवाल, भानु प्रताप, सुरेंद्र कुमार आदि ने झाड़ियों की कटाई और व्यापक सफाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि गंदगी के बीच पूजा करना मुश्किल होगा और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द सफाई कराने की मांग की। एडीओ पंचायत अरविंद सिंह ने बताया कि छठ से पहले सरोवर की सफाई करा दी जाएगी।इनसेट-मां काली पोखरे पर जुटेंगे 10 हजार श्रद्धालुचकिया/शिकारगंज। छठ महापर्व पर नगर पंचायत के मां काली मंदिर स्थित ऐतिहासिक पोखरे पर 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं, शिकारगंज के विशाल पोखरे पर चार हजार से अधिक व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देंगे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं। मां काली मंदिर का पोखरा छठ पूजा का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि इसका निर्माण काशी नरेश ने कराया था। शिकारगंज का पोखरा भी आसपास के गांवों के व्रतियों के लिए प्रमुख पूजा स्थल है। एसडीएम विकास मित्तल और सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि घाटों पर पुलिसकर्मियों की क्षेत्रवार ड्यूटी लगाई जाएगी। नदी, तालाब और पोखरों पर गोताखोरों के साथ नावों की व्यवस्था रहेगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद रहेंगी। संवाद