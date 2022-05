{"_id":"62887977d3691864f64ea5ea","slug":"road-accident-in-chandauli-car-overturned-in-canal-after-hitting-class-10th-student-dies-due-to-getting-stuck-in-bonnet","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Chandauli News: पुल पर बैठे 10वीं के छात्र को टक्कर मारते हुए नहर में पलटी कार, बोनट में फंसने से मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 21 May 2022 11:02 AM IST

सार चंदौली के लेवा-इलिया मार्ग पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार पुलिया पर बैठे 10वीं के छात्र को टक्कर मारने के बाद नहर में पलट गई। हादसे में छात्र की मौत हो गई।

चंदौली के लेवा-इलिया मार्ग पर शनिवार सुबह बरात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पुलिया पर बैठे युवक को टक्कर मारते हुए नहर में पलट गई। बोनट में फंसने से उक्त कार के नीचे दब गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त 10वीं के छात्र प्रद्युम्न यादव पुत्र कालीचरण यादव निवासी इलिया के तौर पर हुई।

दूध का कारोबार कर कालीचरण परिवार का भरण पोषण करता रहा है। छोटे पुत्र की मौत के बाद परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां आशा देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजने के साथ ही कार को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

रोज की भांति प्रद्युम्न शनिवार सुबह पांच बजे टहलने के लिए लेवा-इलिया मार्ग पर आया था। इसी बीच वह रास्ते में राजवाहा नहर के पुलिया पर बैठ कर आराम करने लगा। इस दौरान बरात से लौट रही तेजरफ्तार कार के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। पुलिया पर जोरदार टक्कर मारते हुए कार नहर में पलट गई। पुलिया पर बैठा प्रद्युम्न उसकी चपेट में आ गया और बोनट में फंसकर नहर में पलटी कार के नीचे आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।हादसे के बाद सुनसान जगह का लाभ उठाते हुए कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। इधर, प्रद्युम्न के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते लोग मौके पर पहुंच गए। कालीचरण के दो पुत्रों में प्रद्युम्न सबसे छोटा था।