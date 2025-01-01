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Chandauli News: जान जोखिम में डाल कर रहे मौज-मस्ती, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Fri, 28 Aug 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:33 AM IST
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Risking lives for fun; questions raised about safety measures.
चकिया के लतीफशाह में स्नान करते लोग। संवाद
चकिया। बरसात के मौसम में लतीफशाह वीयर से गिरते पानी का आनंद लेने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग वीयर से गिरते पानी के पास खड़े होकर मौज-मस्ती कर रहे हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
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बारिश के दौरान वीयर में पानी का दबाव अचानक बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में भारी मात्रा में पानी ओवरफ्लो होने पर नीचे नदी की तलहटी में अचानक तेज बहाव आ सकता है। इसके बावजूद लोग खतरे की अनदेखी कर पानी के पास पहुंच रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीयर और कर्मनाशा नदी क्षेत्र में पर्याप्त निगरानी नहीं होने से लोग जोखिम वाले स्थानों तक पहुंच जाते हैं।
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लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान यहां चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, लोगों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। पूर्व में जलस्रोतों और तेज बहाव वाले स्थानों पर हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वायरल वीडियो में भी लोग तेज पानी के बेहद करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार ने बताया कि बांध वीयर के पास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से पत्राचार किया जा चुका है। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।
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