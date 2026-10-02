Chandauli News: कूड़ा फेंकने परे विवाद, युवक के सिर पर लाठी से किया वार

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गांव निवासी राम सीजोर ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब 7:30 बजे कूड़ा फेंकने को लेकर उसकी चाची रीना उसे गाली देने लगीं। विरोध करने पर उनके पति गुलाब और उनके पुत्र राजू और अंश वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने उसके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। राम सीजोर के अनुसार, पिता को बचाने के लिए उसका भाई राम भरोस मौके पर पहुंचा तो विपक्षी पक्ष के लोगों ने जान से मारने की नीयत से लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया। लाठी लगने से राम भरोस के सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल को उपचार के लिए कमलापति अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में अलीनगर थाना प्रभारी गगन राज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

गांव निवासी राम सीजोर ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब 7:30 बजे कूड़ा फेंकने को लेकर उसकी चाची रीना उसे गाली देने लगीं। विरोध करने पर उनके पति गुलाब और उनके पुत्र राजू और अंश वहां पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने उसके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। राम सीजोर के अनुसार, पिता को बचाने के लिए उसका भाई राम भरोस मौके पर पहुंचा तो विपक्षी पक्ष के लोगों ने जान से मारने की नीयत से लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया। लाठी लगने से राम भरोस के सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल को उपचार के लिए कमलापति अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में अलीनगर थाना प्रभारी गगन राज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंधीताली (हेशामपुर) गांव में बृहस्पतिवार सुबह कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष से साथ मारपीट की। इस दौरान बचाव करने पहुंचे एक युवक के सिर पर प्रथम पक्ष ने लाठी से वार कर दिया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद पीड़ित पक्ष ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।