संचार क्रांति के जनक थे राजीव गांधी : अरुण द्विवेदी

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उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना सशक्त युवा भारत का था। उनकी सोच वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की, विचारधारा सत्य पर अडिग रहने की तथा भावना सेवा, समर्पण और देश के प्रति बलिदान की थी। उन्होंने सौहार्द और सद्भावना का संदेश दिया। उनकी विरासत कांग्रेसजनों और देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर मधु राय, रामानंद यादव, मुनीर खान, राममूरत गुप्ता, बदरुद्वजा अंसारी, उदय उपाध्याय, श्रीकांत पाठक, जुगल किशोर, असगर अली, अमरदेव राम मौजूद रहे। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना सशक्त युवा भारत का था। उनकी सोच वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की, विचारधारा सत्य पर अडिग रहने की तथा भावना सेवा, समर्पण और देश के प्रति बलिदान की थी। उन्होंने सौहार्द और सद्भावना का संदेश दिया। उनकी विरासत कांग्रेसजनों और देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर मधु राय, रामानंद यादव, मुनीर खान, राममूरत गुप्ता, बदरुद्वजा अंसारी, उदय उपाध्याय, श्रीकांत पाठक, जुगल किशोर, असगर अली, अमरदेव राम मौजूद रहे।

जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली की ओर से बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर चंद्रा त्रिपाठी कांग्रेस भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दाैरान जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में पंचायतीराज व्यवस्था की नींव मजबूत करने के साथ ही संचार और कंप्यूटर क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम भारत के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।