Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Raised a voice for promotions and the old pension scheme

Chandauli News: पदोन्नति और पुरानी पेंशन के लिए उठाई आवाज

Fri, 06 Nov 2026 02:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Raised a voice for promotions and the old pension scheme
सदर बीआरसी पर ​आयोजित बैठक में उप​स्थित ​शिक्षक। स्रोत:-जागरूक पाठक
पीडीडीयू नगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक बृहस्पतिवार को सदर बीआरसी पर ब्लॉक संयोजक मोहम्मद अकरम के नेतृत्व में हुई। इसमें शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा कर पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और पदोन्नति सहित छह प्रमुख मांगें उठाई गईं।
विज्ञापन

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला संयोजक आनंद सिंह ने कहा कि एक अप्रैल 2005 या इसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 2004 बैच के शिक्षकों को तत्काल पेंशन का लाभ देने की मांग की। साथ ही एक सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच एसटीएफ या अन्य एजेंसी से तभी कराई जाए, जब कोई शिकायत मिले।
विज्ञापन

10 वर्ष के बजाय प्रत्येक पांच वर्ष में पदोन्नति देने और 100 या 150 के निर्धारित मानक पर पुनर्विचार की मांग की गई। इसके अलावा अंतरजनपदीय स्थानांतरण से वंचित शिक्षकों को राहत देने और बेसिक शिक्षा विभाग में उपार्जित अवकाश की सुविधा लागू करने की मांग उठाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed