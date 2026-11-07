Chandauli News: डाला छठ पर पांच जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन संख्या 07609 नांदेड़-पटना पूजा स्पेशल नांदेड़ से 10, 17 और 24 नवंबर को रात 9:15 बजे रवाना होगी। यह पूर्णा, हिंगोली, वाशिम, खंडवा और इटारसी होते हुए अगले दिन भोर में 3:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर और आरा होते हुए सुबह 8:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07610 पटना-नांदेड़ पूजा स्पेशल पटना से 12, 19 और 26 नवंबर को सुबह 10:15 बजे रवाना होगी। यह दोपहर 3:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर अगले दिन रात 8:00 बजे नांदेड़ पहुंचेगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 06505 बेंगलुरु कैंट-मुजफ्फरपुर पूजा स्पेशल नौ नवंबर को बेंगलुरु से दिन में 11:00 बजे रवाना होगी। यह बुधवार की सुबह 6:20 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र होते हुए दोपहर 12:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06506 मुजफ्फरपुर-बेंगलुरु कैंट पूजा स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 5:00 बजे मुजफ्फरपुर से रवाना होगी। यह सुबह 10:50 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे बेंगलुरु कैंट पहुंचेगी।ट्रेन संख्या 09075 उधना-झंझारपुर पूजा स्पेशल उधना से नौ, 10, 11 और 12 नवंबर को दिन में 11:30 बजे रवाना होगी। यह भुसावल, खंडवा, कटनी और सतना होते हुए अगले दिन दोपहर 12:12 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र होते हुए रात 11:30 बजे झंझारपुर पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09076 झंझारपुर-उधना पूजा स्पेशल सात से 14 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे रवाना होगी। यह शाम 5:40 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम 6:45 बजे उधना पहुंचेगी।इसी क्रम में ट्रेन संख्या 09035 उधना-मधुबनी पूजा स्पेशल नौ और 12 नवंबर को उधना से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 9:07 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र होते हुए रात 9:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 09036 मधुबनी-उधना पूजा स्पेशल सात, 11 और 14 नवंबर को मधुबनी से सुबह 6:45 बजे रवाना होगी। यह शाम 5:40 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम 6:15 बजे उधना पहुंचेगी।इसके अलावा ट्रेन संख्या 09441 अहमदाबाद-राजगीर पूजा स्पेशल 11 नवंबर को अहमदाबाद से रात 11:55 बजे रवाना होगी। यह तीसरे दिन भोर में 4:02 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और दिन में 11:45 बजे राजगीर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09442 राजगीर-अहमदाबाद पूजा स्पेशल 13 नवंबर को राजगीर से दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी। यह रात 9:18 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन रात 10:54 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।