पीडीडीयू जंक्शन पर जनसंवाद: यात्रियों ने डीआरएम से बताईं समस्याएं, कहा- सफाई पर और ध्यान दें

कूड़ेदान के इस्तेमाल की अपील

डीआरएम ने यात्रियों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कचरा निर्धारित डस्टबिन में डालने की अपील की। यात्रियों को अलग-अलग प्रकार के कूड़ेदानों और उनके सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में यात्रियों की भागीदारी जरूरी है।



एटीवीएम और रेल मदद की दी जानकारी

यात्रियों को टिकट लेने के लिए ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) और मोबाइल टिकटिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही रेल मदद की 139 हेल्पलाइन और रेल वन के माध्यम से रेलवे सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज कराने और सुझाव देने की प्रक्रिया बताई गई।



अधिकारियों ने यात्रियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और संबंधित विभागों के समन्वय से समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। इस दौरान मुख्य चल स्टॉक इंजीनियर (माल) राजेश कुमार, वरीय मंडल यांत्रिक अभियंता नितिन कुमार, मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वनाथ, स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कुमार और सीएसजी एनके मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।