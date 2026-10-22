बलिया: एमएलसी स्नातक-शिक्षक चुनाव, 54 केंद्रों पर 33,770 मतदाता करेंगे मतदान

हर व्यक्ति की जांच के बाद मिलेगा प्रवेश

मतदान को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतदान केंद्रों पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाए। मतदाता पहचान पत्र की जांच के बाद ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाए। मतपेटिकाओं की लगातार निगरानी करने और उनमें स्याही, पानी या कोई अन्य सामग्री डालने जैसी गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी।



वाराणसी में होगी मतगणना

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन आठ जिलों में हो रहा है, जबकि मतगणना वाराणसी में कराई जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। प्रशासन का लक्ष्य चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।