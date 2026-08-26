फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Power supply to 100 villages disrupted after a tree fell on a 33,000-volt line.

Chandauli News: 33 हजार वोल्ट के लाइन पर पेड़ गिरने से 100 गांवों की बिजली गुल

Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Power supply to 100 villages disrupted after a tree fell on a 33,000-volt line.
कंदवा के बरूइन में 33 हजार केवीए लाइन पर गिरा पेड़। संवाद - फोटो : Archive
कंदवा। गाजीपुर के जमानिया उपकेंद्र से अमड़ा विद्युत उपकेंद्र को आने वाली 33 हजार वोल्ट के मुख्य लाइन पर मंगलवार को सुबह बरूइन गांव के पास पेड़ गिर गया। इससे अमड़ा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 100 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब सात घंटे बाद पेड़ हटाकर आपूर्ति बहाल की जा सकी। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमड़ा विद्युत उपकेंद्र की मुख्य आपूर्ति गाजीपुर जिले के जमानिया विद्युत उपकेंद्र से होती है। यहां से ककरैत, असना, डेढ़गांवा, रेरुआ, धीना, अमड़ा, जेवरियाबाद, विश्व बैंक, बरहनी और राइस मिल फीडर संचालित होते हैं।
विज्ञापन

इन फीडरों से करीब 100 गांवों के अलावा 70 राजकीय नलकूप, सैकड़ों निजी नलकूप, सरकारी और निजी प्रतिष्ठान, दर्जनों मोबाइल टावर व राइस मिल को बिजली मिलती है।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह करीब सात बजे जमानिया से अमड़ा आने वाली 33 हजार वोल्ट की मुख्य लाइन के तार पर बरूइन गांव के पास अचानक पुराना सूखा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरते ही मुख्य लाइन में ब्रेकडाउन हो गया और अमड़ा उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इससे उपकेंद्र से संचालित सभी फीडरों से जुड़े गांवों और नलकूपों की बिजली गुल हो गई। बिजली निगम के कर्मचारियों ने लाइन पर गिरे पेड़ को काटकर हटाया और तारों की मरम्मत की। इसके बाद दोपहर दो बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में अमड़ा उपकेंद्र के जेई जवाहर सिंह ने बताया कि बरूइन के पास 33 हजार वोल्ट की लाइन पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। पेड़ को हटवाकर लाइन को दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed