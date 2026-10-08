ट्रेनों के परिचालन को पावर बूस्ट: पीडीडीयू मंडल में छह महीने में 18 किमी कॉन्टैक्ट वायर बदले, पेड़ों की छंटाई

पं. दीनदयाल उपाध्याय मंडल में ट्रेनों के बढ़ते परिचालन और बदलती विद्युत मांग के अनुरूप ट्रैक्शन पावर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कर्षण वितरण विभाग की ओर से अप्रैल से सितंबर तक बारुण-डाल्टनगंज खंड में 38.05 किलोमीटर एल्युमिनियम कैटेनरी वायर को कॉपर कॉन्टैक्ट वायर से बदला गया। वहीं, पूरे मंडल में 18.77 किलोमीटर पुराने कॉन्टैक्ट वायर को बदला गया।

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मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया की ट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए जरूरी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है। ओवरहेड विद्युत उपकरणों में लगे कॉन्टैक्ट वायर से लोकोमोटिव का पैंटोग्राफ संपर्क करता है। ऐसे में इसकी नियमित निगरानी और समय से अनुरक्षण ट्रेन परिचालन की सुरक्षा और सुचारुता के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने वायर के स्थान पर नए वायर लगाने से विद्युत व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ने और तकनीकी व्यवधान कम होने की उम्मीद है।