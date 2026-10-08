फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Power boost for train operations 18 km contact wire replaced and trees trimmed PDDU Division over six months

ट्रेनों के परिचालन को पावर बूस्ट: पीडीडीयू मंडल में छह महीने में 18 किमी कॉन्टैक्ट वायर बदले, पेड़ों की छंटाई

Fri, 09 Oct 2026 06:06 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 09 Oct 2026 06:06 AM IST
सार

चंदौली स्थित पीडीडीयू मंडल में ट्रेनों के सुचारु परिचालन के लिए विद्युत व्यवस्था को मजबूत किया गया है। छह महीने में 38 किलोमीटर कैटेनरी वायर बदला गया। इनमें 18 किलोमीटर पुराने कॉन्टैक्ट वायर शामिल हैं। ओवरहेड विद्युत लाइनों के आसपास 2449 पेड़ों की छंटाई भी कराई गई। इससे ट्रेनों की गति और परिचालन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Power boost for train operations 18 km contact wire replaced and trees trimmed PDDU Division over six months
पीडीडीयू स्टेशन पर भीड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पं. दीनदयाल उपाध्याय मंडल में ट्रेनों के बढ़ते परिचालन और बदलती विद्युत मांग के अनुरूप ट्रैक्शन पावर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कर्षण वितरण विभाग की ओर से अप्रैल से सितंबर तक बारुण-डाल्टनगंज खंड में 38.05 किलोमीटर एल्युमिनियम कैटेनरी वायर को कॉपर कॉन्टैक्ट वायर से बदला गया। वहीं, पूरे मंडल में 18.77 किलोमीटर पुराने कॉन्टैक्ट वायर को बदला गया।

विज्ञापन


मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया की ट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए जरूरी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है। ओवरहेड विद्युत उपकरणों में लगे कॉन्टैक्ट वायर से लोकोमोटिव का पैंटोग्राफ संपर्क करता है। ऐसे में इसकी नियमित निगरानी और समय से अनुरक्षण ट्रेन परिचालन की सुरक्षा और सुचारुता के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने वायर के स्थान पर नए वायर लगाने से विद्युत व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ने और तकनीकी व्यवधान कम होने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Trending Videos

38 हजार से ज्यादा शाखाओं की छंटाई
मानसून से पहले ओवरहेड विद्युत लाइनों को पेड़ों की शाखाओं से होने वाले संभावित व्यवधान से बचाने के लिए बड़े स्तर पर छंटाई अभियान चलाया गया। मंडल में 2,449 पेड़ों और 38,057 शाखाओं की छंटाई की गई। इससे विद्युत लाइनों के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी।

विज्ञापन

18 किलोमीटर साइडिंग का विद्युतीकरण
कर्षण वितरण विभाग ने विभिन्न साइडिंग लाइनों को भी विद्युत व्यवस्था से जोड़ा है। कुल 18 किलोमीटर साइडिंग का विद्युतीकरण पूरा किया गया। इसमें डीडीयू के डाउन मार्शलिंग यार्ड, डाउन डिपार्चर यार्ड, भभुआ रोड डाउन साइडिंग, पहलेजा, पुसौली और दुर्गावती अप साइडिंग के दिल्ली छोर शामिल हैं।

विज्ञापन

प्रतिदिन 700 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन
पीडीडीयू मंडल में प्रतिदिन औसतन 700 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। विशेष अवसरों पर ट्रेनों की संख्या और फेरे में और वृद्धि होती है। इसके साथ ही ट्रैक्शन पावर की मांग में भी लगातार बदलाव होता रहता है। विभाग की ओर से विभिन्न ट्रैक्शन पावर क्षेत्रों में विद्युत मांग की लगातार निगरानी कर भार का समायोजन किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed