Chandauli News: पाइप बिछाई, नल लगाए, टंकी अधूरी छोड़ दी

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कस्बा निवासी राजेश गुप्ता, संतोष कुमार, राकेश शर्मा, सुरेश कुमार, बबलू जायसवाल, अरविंद जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, विकास कुमार, अनिल गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि करीब दो साल पहले जल निगम ने कस्बे की सड़कों और गलियों की खोदाई कर पाइपलाइन बिछाई थी। इसके बाद घरों तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए पाइप भी लगाए गए। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नल से पानी मिलने लगेगा, लेकिन दो साल बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ।बताया कि पंचायत के सिवान में जल निगम की ओर से पानी की टंकी के लिए बोरिंग कराई गई है, लेकिन टंकी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।इस कारण पाइपलाइन में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन और कनेक्शन का काम पूरा होने के बावजूद पानी नहीं मिलने से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।वहीं, आयन कंपनी के प्रभारी डीसी चक्रवर्ती ने बताया कि धन की कमी के कारण काम रुका हुआ है। जल्द ही काम दोबारा शुरू कराया जाएगा।