फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   People were thrilled to see Sarang's feats.

Chandauli News: सारंग के करतब देख रोमांचित हुए लोग

Thu, 22 Oct 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
People were thrilled to see Sarang's feats.
पड़ाव के डोमरी में रिहर्सल के दौरान आसमान में उड़ते विमान। संवाद
पीडीडीयू नगर। गंगा की लहरें, आसमान में विमानों की गर्जना और तिरंगे के रंगों की छटा। वाराणसी के नमो घाट पर प्रस्तावित एयर शो से पहले बुधवार को हुए रिहर्सल में भारतीय वायुसेना के सारंग हेलिकाॅप्टरों ने हवाई करतब दिखाए।
विज्ञापन

गंगा पार चंदौली की ओर मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ विमानों की उड़ान देखी और मोबाइल में तस्वीरें व वीडियो कैद किए। हालांकि, रिहर्सल के दौरान राजघाट पुल पर वाहनों की आवाजाही रोके जाने से पड़ाव चौराहे और आसपास के मार्गों पर जाम की स्थिति भी बनी रही।
विज्ञापन

बुधवार सुबह करीब 11 बजे नमो घाट के आसमान में विमानों की गतिविधियां तेज हुईं। सारंग हेलिकाॅप्टरों ने समन्वित उड़ान और आकर्षक हवाई करतबों का प्रदर्शन किया। हेलिकाॅप्टर से तिरंगा लहराने और आसमान में तिरंगे के रंग बिखेरते विमानों का दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। विमानों की गर्जना दूर तक सुनाई देती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रिहर्सल देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ स्कूली छात्र-छात्राएं और आसपास के जिलों से आए लोग भी पहुंचे। बच्चे और युवा मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए।

पड़ाव के डोमरी में रिहर्सल के दौरान आसमान में उड़ते विमान। संवाद

पड़ाव के डोमरी में रिहर्सल के दौरान आसमान में उड़ते विमान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed