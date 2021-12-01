Chandauli News: एजेंसी पर सिलिंडर लेने पहुंचे लोग

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करीब एक सप्ताह बाद आपूर्ति बहाल होने के कारण यह स्थिति बनी। इस बीच उपभोक्ताओं में एजेंसी संचालक पर समय से आपूर्ति न किए जाने का आरोप लगाया। आरोप है कि पर्ची कटवाने के लिए बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।वार्ड नंबर 20 के सभासद मोनू ने बताया कि मोहल्ले में एक सप्ताह से गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं हुई थी। डीएससी नंबर केवल तीन दिन तक वैध रहता है। इस अवधि में आपूर्ति न होने पर नंबर रद्द हो जाता है, जिससे लोगों को फिर एजेंसी जाना पड़ता है।गैस एजेंसी गोदाम मैनेजर आनंद कुमार तिवारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से हरहुआ वाराणसी स्थित गैस डिपो से आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है। तीन-चार दिन में केवल एक गाड़ी गैस सिलिंडर आता है। संवाद