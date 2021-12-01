Chandauli News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, गांव-गांव होगी मुनादी

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मतदाता सूची को अद्यतन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।खंड विकास अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इनमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नामों की त्रुटियों में सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे कैंपों में पहुंचकर नाम दर्ज कराने और आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन करें। अधिकारियों के मुताबिक, मतदान में भाग लेने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।