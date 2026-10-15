Chandauli News: जौनपुर से नशीला पाउडर लाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी शुभम गिरी इनारगांव, कोईरौना का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से नशीले पदार्थ के साथ बाइक व मोबाइल भी बरामद किए।पूछताछ में बताया कि वह नशीला पदार्थ जौनपुर के कटवार क्षेत्र से लाकर बेचता है।उसने अपने दो साथी विक्की वर्मा निवासी नेहरू नगर, सुरियावां और अमन जायसवाल निवासी कस्बा सुरियावां का भी नाम बताया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।