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Chandauli News: जौनपुर से नशीला पाउडर लाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:01 AM IST
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Accused arrested for selling narcotic powder brought from Jaunpur
कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात गश्त के दौरान बावन बीघा तालाब के पास से एक युवक को 11.04 ग्राम एमडीएमए नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले दो अन्य युवकों को भी नामजद किया।
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पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी शुभम गिरी इनारगांव, कोईरौना का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से नशीले पदार्थ के साथ बाइक व मोबाइल भी बरामद किए।
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पूछताछ में बताया कि वह नशीला पदार्थ जौनपुर के कटवार क्षेत्र से लाकर बेचता है।
उसने अपने दो साथी विक्की वर्मा निवासी नेहरू नगर, सुरियावां और अमन जायसवाल निवासी कस्बा सुरियावां का भी नाम बताया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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